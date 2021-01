Niente veti a Renzi, i 5 Stelle si umiliano per la poltrona

29 gennaio 2021 a

Un'altra giornata caotica sul fronte governo, con versioni differenti che emergono dai partiti. Secondo una ricostruzione fatta dall'agenzia Lapresse, il Movimento 5 Stelle starebbe tenendo una porta aperta a Renzi per poter dar vita al governo Conte Ter. Della serie: pur di tenersi la poltrona si può far tutto.

"Il Movimento 5 Stelle lima gli ultimi dettagli sulla linea da portare al capo dello Stato, oggi pomeriggio, alle consultazioni. Secondo quanto apprende LaPresse - di legge nel lancio - mentre è in corso una riunione con i presidenti pentastellati delle commissioni parlamentari, l’orientamento è quello di lasciare uno spiraglio di confronto aperto con Italia viva. Dunque, è sempre più probabile che la delegazione Cinquestelle salga al Colle senza porre veti sul partito di Matteo Renzi, ma con la ferma intenzione di non spostarsi dall’appoggio a Giuseppe Conte. Peraltro, si registrano in queste ore dei gruppi di parlamentari che sarebbero arrivati anche a minacciare di non votare la fiducia a nessun altro governo che non sia guidato dall’ex "avvocato del popolo", provando a forzare la mano del gruppo nel chiedere la porta in faccia al senatore toscano. Alcune fonti pentastellate riferiscono, però, che si tratta di un numero di senatori e deputati «molto inferiore» a quello che sembra emergere dai rumors. O comunque non decisivi per determinare le sorti di un esecutivo".

