Nicola Zingaretti in tilt, il collegamento video col Pd è un disastro: sbaglia numeri e parole

28 gennaio 2021 a

Nicola Zingaretti infila uno strafalcione dietro l'altro. Si inventa un voto di fiducia in più per Giuseppe Conte che non c'è mai stato (157, 4 meno della maggioranza assoluta. Ma erano 156, 5 meno della maggioranza). E poi sbiascica e distorce parole, usa aggettivi femminili per sostantivi maschili, si perde le "re" e parla come un cinese fa con l'italiano...



Che cosa è accaduto al segretario Pd? Perché è così nervoso? Il segretario del Pd parla della crisi di governo, sbaglia parole e numeri mentre parla ai "compagni". In realtà le parole Zingaretti alla direzione del Pd sono tombali: sembrano un epitaffio a qualunque tentativo di ricostruire una qualsiasi maggioranza attorno al governo di Conte. Il segretario del Pd dice alla direzione: “Auspichiamo un governo con una maggioranza solida e ampia. Per raccogliere le istanze e la disponibilità che tante forze di ispirazione moderata e liberale hanno manifestato ma anche per mettere al riparo il futuro Governo da rischi di instabilità e fragilità”. Ipocrisia ma anche diffidenza verso Matteo Renzi che inevitabilmente incide su qualunque volontà di ricomposizione dello strappo che ha portato alla crisi di governo e alla fine del Conte bis.

Zingaretti ficca le dita negli occhi di Renzi. Così vogliono rifare un governo…

