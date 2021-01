Al governo senza Bonafede e Azzolina. Ecco i paletti di Renzi per il Conte ter

28 gennaio 2021 a

Al Colle si chiedono quali sono i paletti che Matteo Renzi potrà mettere per dirsi disponibile a trattare ancora per un governo guidato da Giuseppe Conte. E lui, il leader di Italia Viva, lo fa sapere a mezzo stampa: anzitutto via Alfonso Bonafede e Lucia Azzolina. Poi una nuova legge sulla prescrizione, il Mes, le infrastrutture, la Tav e il Ponte sullo Stretto. Si viaggia a trecento all’ora.

Come scrive Repubblica, insomma, le condizioni di Matteo Renzi alla nascita di un governo Conte ter sono chiare e precise e sarà difficile che il leader di Italia Viva possa tornare sui suoi passi. Resta la linea del "no veti". Questa, a quanto si apprende, la posizione ribadita nella riunione dei gruppi parlamentari con Matteo Renzi in vista delle consultazioni al Quirinale.

La linea, si spiega, è quella del video di Renzi su Facebook che vede al centro il programma innanzitutto. Ma insieme al fatto che Italia Viva non mette veti, sarebbe stato ribadito che anche i renziani non accettano veti. E in particolare il riferimento è sia alla nota diffusa in serata dai 5 stelle che agli attacchi in tv di Alessandro Di Battista che avrebbero provocato non poca irritazione tra i parlamentari renziani.

