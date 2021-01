Gestione opaca in Parlamento. Matteo Renzi denuncia lo scandalo dei gruppi improvvisati

27 gennaio 2021 a

Matteo Renzi si mette di traverso. Ancora una volta denuncia lo scandalo della creazione dei gruppi improvvisati. In Parlamento c'è il mercato delle vacche e il leader di Italia Viva così si sfoga su Facebook. «E se gli altri ci attaccano con fake news, noi continuiamo a tenere la barra dritta, a viso aperto sulle cose che servono all’Italia e non sulle cose che servono a noi», ha aggiunto.

Il vero affondo, però, è sui gruppi parlamentari improvvisati, nati solo con l'obiettivo di conservare le poltrone. «Mentre in Parlamento assistiamo a un autentico scandalo, che è quello di far passare delle persone non su un’idea ma su una gestione opaca delle relazioni, alla creazione di gruppi improvvisati - attacca Renzi - siamo qui a dire con forza che noi abbiamo rinunciato alle poltrone per far valere le nostre idee». «Proprio adesso si gioca il futuro del paese: o risolviamo i punti aperti adesso o condanniamo i nostri figli e i nostri nipoti a vivere nel declino più totale. Lo so che non è facile dire queste cose, ti attaccano, ti insultano, ti coprono di fake news, ti diffamano, però se vuoi fare politica in modo serio devi avere il coraggio di dire la verità, guardando negli occhi la gente».

**Governo: Renzi, 'crisi economica, sanitaria e educativa, ci giochiamo osso del collo'**

