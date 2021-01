Il Movimento 5 Stelle attacca Renzi: "Non è interessato al bene degli italiani"

27 gennaio 2021 a

Un duro comunicato per richiamare Renzi alla responsabilità nei confronti degli italiani. Il Movimento 5 Stelle ha pubblicato una nota focalizzata sul senatore toscano e sul suo comportamento in questi giorni di crisi di Governo: “Prendiamo atto che Matteo Renzi è tornato ad avere lo stesso atteggiamento che ha portato a una crisi incomprensibile e scellerata”.

“La complessità e delicatezza dell’attuale fase politica dovrebbe richiamare tutte le forze politiche alla responsabilità, per il bene dei cittadini italiani. Un comportamento che il Movimento 5 Stelle sta tenendo, insieme ad altre forze politiche. Evidentemente a tutto questo il senatore di Italia Viva non è interessato” conclude il comunicato dei grillini. che venerdì alle 17 saranno ricevuti dal Presidente della Repubblica Mattarella, ultimo appuntamento fissato dal Quirinale nell'ambito del calendario delle consultazioni stilato dopo le dimissioni di Conte.

Oltre alla presa di posizione ufficiale del Movimento c’è da segnalare l’intervento di Alessandro Di Battista sulla questione: “Per me Renzi deve rimanere fuori dalla porta. Il Movimento e il premier hanno tirato fuori una linea che condivido. Se – ha detto l’esponente del M5S ad «Accordi e disaccordi» su Nove tv - la si porta fino alla fine penso che ci saranno delle sorprese. Se Renzi propone Di Maio premier? Luigi ha avuto due occasioni per farlo e ha sempre messo da parte aspirazioni anche legittime per il bene del Movimento, direbbe di no”.

