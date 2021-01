Andrea Causin, il sì a Conte e lo schiaffo a Forza Italia: "Partiti morti, io no"

20 gennaio 2021 a

I partiti sono morti, Andrea Causin no. Il senatore ormai ex Forza Italia spiega i motivi del suo sì alla fiducia al governo di Giuseppe Conte: una "scelta sofferta", dice al Corriere. "Io sono un ragazzo semplice, di campagna, che ha la fortuna di stare nelle istituzioni. E di fronte a questa pandemia bisogna fare un passo in avanti", commenta l'ex azzurro ma anche ex Pd e Scelta civica. Antonio Tajani ieri è stato chiaro: chi vota per tenere in piedi Conte è fuori dal partito. "Mi pare ovvio", commenta Causin che spiega: "Per fortuna i partiti sono morti e io sono ancora vivo".

A portare avanti la trattativa il premier Giuseppe Conte in persona. È stato contattato personalmente? «Sì, certo. Ci siamo parlati anche perché c’era un appello del Capo dello Stato", dice Causin.

