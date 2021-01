Il voto fa paura, scatta la fuga da Forza Italia (ma anche da Italia Viva...)

Arnaldo Magro 20 gennaio 2021 a

Quali sono le due notizie di giornata, che più di tutte, fanno discutere in Parlamento? La Polverini, che scoprendosi «responsabile» a 58 anni, molla Forza Italia e Maurizio Lupi, che non vota inspiegabilmente, contro la fiducia al governo. La situazione in Forza Italia raccontano i ben informati, non è tutta rosa e fiori. E la Polverini non è il primo parlamentare a lasciare la casa degli «azzurri». Poco più di un mese fa, Zanella, Ravetto e Carrara fecero lo stesso percorso, approdando alla Lega.

I parlamentari più si avvicinano a fine legislatura e più cercano certezze. Di essere ricandidati. Certezze che adesso il partito, non è più in grado di garantire a nessuno. Col taglio dei parlamentari e con le stime percentuali del partito, adesso in molti sarebbero tagliati fuori. Discorso che ovviamente non vale solo per FI, bensì per tutti o quasi i partiti. Al punto che molti esponenti di Italia Viva ad esempio, avrebbero riallacciato rapporti col Pd nelle ultime ore.

Quello di Renzi è apparso un atto di vanità personale, agli occhi di molti suoi parlamentari, che rischiano così di restare fuori alle prossime politiche. Anche in caso di governissimo fra 6 mesi (scadenza semestre bianco 2 luglio) da molti auspicato, la situazione non migliorerebbe. Il Pd non pare però intenzionato a prenderli a scatola chiusa. Le trattative si fanno singolarmente.

