Crisi governo, la clamorosa scelta di Maria Rosaria Rossi: tradisce Forza Italia e vota sì a Conte

La chiamavano la "badante" di Silvio Berlusconi, è stata anche tesoriera di Forza Italia eppure Mariarosaria Rossi: tradisce il partito del Cav e vota sì a Conte per cercare di salvare il governo rossogiallo. L'ex zarina di Berlusconi, dopo aver fatto da assistente, accompagnatrice, consigliera, custode di segreti politici per oltre dieci anni alla corte di Silvio, lo tradisce così. E come lei anche Adriano Causin. La Rossi, proprio un anno fa, aveva aperto una pizzeria nel casertano con lo spot di Antonio Razzi, il principe di Forza Italia.

