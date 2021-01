Porte girevole: l'ex grillino Zennaro passa alla Lega, De Filippo torna al Pd

16 gennaio 2021 a

Il deputato Antonio Zennaro, ex M5S poi transitato nel gruppo Misto alla Camera senza iscriversi ad alcuna componente, ha aderito al gruppo della Lega. Lo ha formalizzato con una lettera al presidente della Camera Roberto Fico. È il secondo spostamento (dopo quello di De Vito da Iv al Pd), in una giornata caratterizzata dalle notizie attorno alla ricerca dei numeri, in particolare però al Senato, per una maggioranza in grado di sostenere un eventuale governo Conte ter.

Vito De Filippo lascia Italia viva e torna nel gruppo Pd alla Camera. Ad annunciarlo è lo stesso deputato, in dissenso dalla linea intrapresa da Matteo Renzi. Una "scelta sbagliata" quella di Italia viva di aprire la crisi "mentre il Paese è attraversato da difficoltà e sofferenze". Per questo motivo, spiega, "lunedì voterò la fiducia al governo".

