Di Battista vuole fare il ministro con il Pd e gli ex Dc

Ricordatevi anche di Alessandro Di Battista, che non più stare fuori dai giochi e èreme per una polrona da ministro. Ormai anche kui è diventato "responsabile" come Clemente Mastella e tutti quelli che definiva avanzi di galera.

“Questa crisi di governo è l’occasione per toglierci definitivamente dalle scatole Matteo Renzi e il renzismo. Il M5s non la deve perdere, senza pietà”, ha dichiarato il fu nemico del governo col Pd che adesso sarebbe addirittura pronto ad entrarci. Tra l’altro alleandosi con gli ex democristiani, che in passato aveva sempre insultato e deriso. “Tra responsabili e Italia Viva meglio i responsabili, assolutamente. Dove sta scritto che Rotondi debba essere peggio di Marattin? Non ci sono alternative adesso”, è il ragionamento di Di Battista che ha persino lanciato un invito a Giuseppe Conte a entrare nel Movimento: “Sarebbe un valore aggiunto”. Insomma, un cambio di passo per certi versi sconcertante, dato che ora Dibba è disposto a governare con la moglie di Clemente Mastella, la senatrice Sandra Lonardo: soltanto recentemente cannoneggiava sul M5s paragonandolo proprio all’Udeur…

