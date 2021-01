Nuovo Dpcm sulla movida e decreto sulla zona bianca: ecco cosa hanno deciso

12 gennaio 2021 a

Un decreto, sulla zona bianca e sulla proroga dello stato di emergenza, a cui si aggiunge un Dpcm con la stretta sulla movida, ovvero lo stop all’asporto per i bar dopo le 18. È questo lo schema con cui il governo arriverà al Cdm di domani.

Nella riunione, non ancora in agenda, si deciderà anche sulla proroga dello stato di emergenza: per ora le ipotesi più accreditate restano aprile o maggio. «Le nuove misure saranno contenute in un decreto ad hoc, non un Dpcm», riferiscono autorevoli fonti di governo. La riunione del Consiglio dei ministri si terrà in serata, verosimilmente attorno alle 19, e comunque dopo le comunicazioni del ministro della Salute Roberto Speranza alle Camere, in agenda alle 9.30 a Montecitorio e alle 15 al Senato.

