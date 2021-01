Renzi apre la crisi? No a Conte-ter con lui. Mossa di Palazzo Chigi, salta tutto

12 gennaio 2021 a

Giornata ad alta tensione, il governo di Giuseppe Conte è a un passo dal baratro. E il premier avverte il leader di Italia Viva. "Se Matteo Renzi si assumerà la responsabilità di una crisi di governo in piena pandemia, per Giuseppe Conte sarà impossibile rifare un nuovo esecutivo con il sostegno" dei renziani, è il messaggio che arriva da Palazzo Chigi. Sesta stasera dopo il Consiglio dei ministri sul recovery fund, convocato per le 21.30, le ministre renziani Bellanova e Bonetti dovessero dimettersi, come ipotizzato da più parti, e si aprisse la crisi politica, non si andrebbe verso un nuovo esecutivo con dentro i renziani. Ma è utile sottilineare che nelle parole scelte da Palazzo Chigi si parla anche di un veto a un governo col "sostegno" del partito di Renzi, formulazione che chiude anche all'ipotesi di un appoggio esterno ventilata in alcuni retroscena.

Quasi contemporaneamente arriva puntuale Enews di Renzi. "A differenza di ciò che raccontano a reti unificate i cantori del pensiero unico, non c’è nessuna richiesta di poltrone, nessuna polemica pretestuosa, nessun atto irresponsabile. Quello che noi stiamo facendo si chiama politica: studiare le carte, fare proposte, dare idee. Molti pensano che fare politica sia solo mettere un like", scrive il leader di Iv. "Ieri è stato presentato il Piano Pandemico Nazionale - prosegue - e vi troviamo questo concetto: ’Se non ci sono risorse sufficienti, dobbiamo scegliere chi curare'. Io dico una cosa più semplice: ’Se non ci sono risorse sufficienti, prendiamo il MES’. Leggo le veline di oggi sulla stampa: come si fa a aprire una crisi di governo con tutti questi morti? Io rispondo: davanti a tutti questi morti, noi non vogliamo più ministeri. Vogliamo più soldi per la sanità. È così difficile da capire?", si legge nel messaggio inviato agli iscritti alla sua mailing list. Crisi pilotata, Conte ter, nuovo premier, elezioni. Gli esiti possibili dello scontro sono molteplici. E appare fuori discussione che si possa tornare indietro.

