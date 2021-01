Maria Elena Boschi stronca i grillini: chiediamo il Mes, non Meb

12 gennaio 2021 a

Nel giorno più lungo del governo Conte in cui può maturare lo strappo definivo di Matteo Renzi e del suo partito, Maria Elena Boschi tira una sciabolata al Movimento 5 Stelle che accusa Italia viva di aver armato la crisi per qualche poltrona in più. "Anche oggi polemiche su di me. Italia Viva ha chiesto al governo di prendere il Mes, non di prendere Meb.Come al solito i 5stelle non leggono fino in fondo. O non capiscono", la presidente dei deputati di Iv con riferimento all'acronimo del suo nome, MEB, spesso usato per riferirsi a lei. "Servono soldi per la sanità, non poltrone per noi", ribadisce la Boschi.

