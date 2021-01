Conte addio, meglio Casini. Il nome clamoroso che circola tra renziani e Pd

Sullo stesso argomento: Stoppato dal Colle, il piano segreto di Conte per tenersi la poltrona

Gianfranco Ferroni 12 gennaio 2021 a

a

a

«A questo punto sarebbe meglio far sgombrare il campo a Giuseppe Conte e mettere a Palazzo Chigi Pier Ferdinando Casini»: a essere d’accordo sul nome dell’ex presidente della Camera dei deputati sono due esponenti, uno di Italia viva e l’altro del Pd, ieri, dopo pranzo. Casini è esperto di politica come pochi altri, navigato, in Europa conosce tutti, a cominciare da Angela Merkel, storica democristiana come lui: è senatore, oggi nel gruppo misto, e Matteo Renzi segue ogni suo passo. E se alla fine l’asso nella manica dell’ex sindaco di Firenze fosse proprio Casini?

Stoppato dal Colle, il piano segreto di Conte per tenersi la poltrona

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.