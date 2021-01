Nuovo vertice, ordinanza-ponte già stasera? Weekend blindati e stretta sui colori delle Regioni

04 gennaio 2021 a

Nuovo vertice di maggioranza per decidere le misure anti-Covid a partire dal 7 gennaio. La convocazione odierna è finalizzata a fare il punto sull'ordinanza ponte del ministro della Salute Roberto Speranza che dovrà stabilire le norme in vigore dal 7 gennaio fino al 15 gennaio, data di scadenza dell'ultimo Dpcm. Non si esclude che il provvedimento possa essere firmato anche entro stasera, scrive Repubblica.

Governo allo sbando, Conte ne farà di tutti i colori per tenerci rinchiusi

La soluzione dell'ordinanza-ponte è stata avanzata ieri al tavolo della maggioranza per porre rimedio ad un vacuum normativo conseguente al fatto che l’ultimo Dpcm varato dal governo scade il 15 gennaio, mentre dal 7 gennaio viene meno l’efficacia del decreto Natale. Di qui la necessità di prevedere misure che possano porre un argine alla nuova impennata di contagi a cui si assiste negli ultimi giorni. Il provvedimento dovrebbe contenere un diverso criterio per l’assegnazione dei colori alle regioni: non più indice di contagio (Rt) all’1,25 per passare da gialla ad arancione, ma l’1. Non più Rt all’1,50 per passare da arancione a rossa, basterà l’1,25. Assieme a questo, poi, dovrebbe essere estesa la zona rossa nazionale nei giorni festivi e prefestivi, dunque dal sabato alla domenica. Misure che per il governo si rendono necessarie anche in vista del ritorno degli studenti di scuola secondaria fra i banchi.

Nella calza degli italiani weekend in zona rossa e coprifuoco alle 20

