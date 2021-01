Nella calza degli italiani weekend in zona rossa e coprifuoco alle 20

04 gennaio 2021 a

a

a

Gli italiani nella calza rischiano di trovare un lockdown a singhiozzo, weekend blindati e coprifuoco alle 20. Le nuove restrizioni per arginare l'epidemia di Covid-19 saranno contenute in un provvedimento ponte, un mini-Dpcm che sarà in vigore tra il 7 e il 15 gennaio, che farà scattare una stretta sui weekend. Almeno sul prossimo, sabato 9 e domenica 0 gennaio l'Italia dovrebbe tornare tutta zona arancione. La terza ondata è data per scontata. "Arriverà e bisogna organizzarsi. Valutiamo la zona rossa anche per il prossimo weekend", ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza durante e dopo il vertice di maggioranza di ieri, riporta Repubblica.

Il primo spiraglio potrebbe arrivare il 15 gennaio quando sarà probabilmente introdotta una "zona bianca" con tutto aperto: palestre, cinema e teatri compresi. Difficile dire a quali territori sarà assegnata, vista anche la rimodulazione dei parametri per valutare le fasce di rischio delle Regioni.

Governo allo sbando, Conte ne farà di tutti i colori per tenerci rinchiusi

In ogni caso per i prossimi giorni gli italiani saranno all prese con l'ennesima stretta. Si parla anche proroghe del divieto di spostamento tra le regioni in fascia gialla e delle visite regolamentate a parenti e amici come a Natale, mentre alcuni esponenti del Cts hanno proposto al governo di anticipare il coprifuoco dalle 22 alle 20, riporta Repubblica. Insomma un altro giro di vite che mira a punire gli italiani che finora hanno pressoché rispettato le regole.

