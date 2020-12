Almeno su una cosa Conte è sicuro: "Il vaccino obbligatorio? Escluso"

30 dicembre 2020 a

Vaccino obbligatorio sì o no? Sul tormentone di fine anno mette la parola fine - o almeno si spera - Giuseppe Conte. «Una vaccinazione obbligatoria non la valutiamo, la escludiamo. Lasciamo che parta questo piano vaccinale e vediamo il riscontro, confidiamo di poter raggiungere una buona fascia di popolazione anche su base facoltativa» ha detto il presidente del Consiglio nel corso della conferenza stampa di fine anno.

Video su questo argomento Conte: "Non valutiamo vaccinazione obbligatoria"

«Perché l’Italia non si è assicurata dosi con canali diretti? Italia, Francia, Germania e Olanda sono stati i primi paesi a muoversi per creare l’alleanza per i vaccini, dopo hanno consegnato la palla alla Commissione europea. L’Italia non ha tentato di assicurarsi altre commesse perchè le dosi sono sufficienti, ma l’Italia non l’ha fatto anche perché c’è il divieto di approvvigionarsi per via bilaterale se si accede a livello Ue» ha detto ancora Conte.

«Massima solidarietà a Claudia Alivernini per gli insulti ricevuti, è una cosa inaccettabile», ha aggiunto riguardo al caso dell'infermiera bersagliata sui social dopo essersi sottoposta per prima al vaccino.

