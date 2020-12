Il Renzi segreto raccontato da Minzolini: "Conte sta in piedi solo per Casalino, ma quando non ci sarà si sgonfierà!"

30 dicembre 2020 a

Ecco il Renzi segreto raccontato oggi da Augusto Minzolini sul Giornale: "Conte sta in piedi solo per Casalino, ma quando non ci sarà si sgonfierà".

"E già con l'ultimo dell'anno - si legge nel pezzo di Minzolini - una fase politica si chiude. Ne è convinto anche un altro personaggio che in queste settimane ha fatto il bello e il cattivo tempo, Matteo Renzi. Lui non ne può più di questo governo. E lo ha gridato ai quattro venti: prima ai suoi, che saranno pure pochi ma sono determinanti; e poi agli alleati, in primis il Pd.

"Il Conte bis - ha spiegato Renzi - non c'è più. È morto. E toglietevi dalla testa che per la minaccia di elezioni io mi cag... sotto. Intanto perché nel corso delle consultazioni durante la crisi farei il nome di Draghi e voglio vedere se il Pd avrebbe il coraggio di dire di no. Per cui alle elezioni non ci si andrà. Ma pure l'idea che andiate al voto con il partito di Conte, per voi rappresenterebbe un errore di calcolo. Un simile partito i voti li prenderebbe, infatti, al Pd o ai grillini, non certo a me. Vi dirò di più: Conte si gonfia quando legge i comunicati che gli scrive Casalino in tv, ma in campagna elettorale dovrà vedersela con Salvini, con il sottoscritto e Calenda, con la Meloni ed è già scritto che si sgonfierà".

