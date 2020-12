Conte fa lo show di fine anno. Stoccata a Renzi, ma sta alla larga dal Parlamento

30 dicembre 2020 a

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella conferenza stampa di fine anno a Villa Madama con il presidente dell’Ordine dei Giornalisti Carlo Verna fa i conti con le tante croci del suo governo. "Servono risposte sul recovery plan, aprire il confronto con le parti sociali e con le varie forze. Auspico un clima di collaborazione per arrivare quanto prima a una sintesi", ha detto il premier sui fondi europei. Ai "primi di gennaio il confronto" con l'opposizione, a "metà febbraio" potrebbe arrivare il piano definitivo per il piano Nex generation Eu. "Abbiamo pochi giorni" a disposizione, "non possiamo galleggiare", ammette Conte che auspica una "sintesi politica" rapida.

Sulla verifica di governo arriva il messaggio a Matteo Renzi: "ognuno dovrà prendersi le proprie responsabilità". "Questo è un governo politico" che ha dato all’Italia, nella guerra al Covid, "una grande credibilità che non deve essere dispersa. Non possiamo permetterci di galleggiare, di procedere in questo clima di azione sospesa. Il rischio - aggiunge il premier rispondendo ad una domanda sulla verifica di governo - è che ci chiudiamo in un palazzo e ne nascono dei discorsi astratti. Dobbiamo confrontarci nel merito e tutti saremo chiamati a prenderci le nostre responsabilità". Ma è disposto a chiedere la fiducia in Parlamento, magari sul recovery plan, chiedono i cronisti che ricordano la "sfida" a Matteo Salvini. "Io non sfido nessuno. Ci saranno sempre passaggi chiari e franchi in Parlamento". Singolare per un premier che ha governato a colpi di Dpcm mentre l'opposizione lamenta di non essere mai stata chiamata a contribuire sulle misure anti-Covid e contro la crisi economica causata dalla pandemia.

Non solo, il paradosso è lampante. "Lo sprezzo del Parlamento è una costante di questo governo. Oggi Conte invece di esser qui in Senato, dove stiamo approvando la sua pessima legge di bilancio, sta preparando il suo show di Capodanno. Lo invitiamo a sospenderlo e a venire subito in quest’aula", ha detto in aula la vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, durante il dibattito sulla fiducia alla legge di bilancio.

