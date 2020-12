Ora Marco Travaglio sogna Scilipoti. A chi apre le porte pur di salvare Conte

30 dicembre 2020 a

Dopo aver criticato per anni gli «Scilipoti» del governo Berlusconi, anche Marco Travaglio fa una sterzata. Il direttore del «Fatto» ha raccontato un suo sogno: «il premier che trova una dozzina di senatori centristi disposti a votargli la fiducia per salvare la legislatura e il posto, dimezzando Iv, consacrando quel che ne resta come pelo superfluo della politica e liberandoci delle molestie quotidiane delle Bellanova, Bonetti e Scalfarotto». Una bella piroetta, impreziosita dall’uso del termine «centrista» probabilmente per evitare di nominare «Forza Italia». Sarebbe stato troppo (guglielmo tell).

