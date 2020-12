La verità sugli attacchi di Renzi a Conte. Ecco cosa c'è dietro davvero

Arnaldo Magro 30 dicembre 2020 a

a

a

C’è fermento in Parlamento sulle prossime mosse di Matteo Renzi. Dopo la mossa del cavallo, addirittura editata in primavera, potrebbe arrivare ora lo scacco al Premier. Sostiene il leader Italia Viva, che le sue esternazioni vengano condivise dalla maggioranza del Parlamento. Cosa senz’altro vera. Il gradimento di Conte è ai minimi storici pure nella sua maggioranza. «Per uno che ha beffato Salvini al 40%, non sarebbe troppo difficile beffare questo Conte» sostiene un deputato di Italia Viva, a lui molto vicino.

C'è la data del "ciao" a Conte. La mossa segreta dei renziani fa tremare Pd e M5s

Ma quanti credono realmente che Renzi voglia buttar giù il governo? In realtà, pochissimi. Voci diverse interne al parlamento, suggeriscono il contrario. Renzi da uomo avveduto e scaltro, ha capito che la sua avventura in politica, potrebbe in realtà, essere arrivata al capolinea. È solo questione di tempo e di legislatura. Farà cadere il governo, solo con l’accordo di Salvini e Berlusconi, per crearne in pochi mesi, subito un altro. Solo in quel caso potrebbe avere il lascia passare anche del Capo dello Stato (Che lo stima, avendogli acconsentito anche un colpo simile, nell’estate 2019).

Renzi però, gode anche di ottima stampa internazionale e rapporti che davvero contano. Sarebbe indubbiamente un ottimo rappresentante a livello internazionale. Che stia puntando alla segreteria della NATO è cosa risaputa. Ma la partita non è facilissima da giocare e le chances per lui, al momento, sono poche. Più facile un alto ed altro incarico, in qualche azienda pubblica. Magari legata alle infrastrutture del Paese. Sulle nomine è sempre stato un maestro il senatore di Rignano. Che stia in realtà, progettando già il suo futuro? Sulle nomine ai servizi, cosa che agli italiani interessa nulla, ci conta parecchio Renzi. Vuole toglierla a Conte. Pare però, che il Premier sia l’unica cosa sulla quale non sia disposto a trattare. La vuole tenere per sé. Ma è dunque così importante per governare in questo Paese? Cosa c’è di tanto segreto per chi ci governa?

