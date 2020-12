La vergogna di Travaglio messa a nudo da Crosetto

Francesco Storace 29 dicembre 2020 a

Merita davvero applausi Guido Crosetto. Per il suo tweet in cui svergogna Marco Travaglio che istiga Giuseppe Conte a fare incetta di parlamentari “dall’altra parte” pur di mandare al diavolo Matteo Renzi e continuare a stare a Palazzo Chigi a gestire potere.

Etica addio, potrebbe essere il titolo ideale di un articolo come quello che ha messo su Il Fatto Quotidiano. Crosetto non si è fatto sfuggire l’occasione di dire pane al pane e vino al vino e le ha cantate come si deve: “Travaglio auspica che Conte trovi 10 parlamentari dell’opposizione, in vendita. Chiaramente non pensa a gente come Razzi o Scilipoti che lui ha insultato per mesi. No, giammai! Quelli non aiutavano un suo protetto. Lui è tutto ciò che ha sempre criticato, solo più in grande”.

Ha fatto bene, Crosetto, perché dovrebbe esserci un limite a tutto. Il giornale campione della lotta alla vecchia politica si è trasformato peggio dei Cinque stelle – pari sono – e ora vorrebbe dare una ripassatina di campagna acquisti alla politica per salvare Conte. Ma non vi facevano schifo questi metodi, Travaglio? E poi, perché un quotidiano deve scrivere certe cose? La “politica” fagliela fare al clan di Palazzo Chigi, non ti mischiare ancora con loro.

