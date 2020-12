Incredibile Conte. Più di 73mila morti di Covid ma è presto per fare un bilancio: in Italia molti anziani...

30 dicembre 2020 a

Più di 73mila morti per Covid, il record di decessi in Europa, la più alta mortalità da Coronavirus ogni 100mila abitanti in tutto il mondo. Senza contare il disastro economico e le restrizioni delle libertà personali. Per il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, questi numeri che non sono sufficienti per tracciare un bilancio della gestione italiana della pandemia.

A una domanda a riguardo durante la tradizionale conferenza stampa di fine anno da Villa Madama, Conte ha detto "Il numero dei decessi? Lascio agli scienziati e agli esperti che indagano su questo la valutazione. Ma va detto che in Italia - ha argomentato il premier - c'è la popolazione più anziana del mondo dopo il Giappone, qui si invecchia male e con comorbilità. E gli anziani vivono con noi, a differenza di altri Paesi. Questo può contribuire al numero dei decessi".

Conte fa lo show di fine anno. Stoccata a Renzi, ma sta alla larga dal Parlamento

"Sul piano economico i numeri non sono negativi. L'Italia è stato il primo paese occidentale in cui è scoppiata la pandemia in maniera così incisiva. Per il resto delle valutazioni aspettiamo a fare i bilanci e valutazioni complessive. Sulla limitazione delle libertà personali le misure in questa seconda ondata sono meno restrittive", ha detto Conte.

