Anche Iva Zanicchi è infuriata con il governo per il Covid. E ha detto con la consueta chiarezza in tv che si poteva intervenire prima e meglio. "Virus mutato? Si sapeva da settembre e come sempre noi arriviamo per ultimi? È di una gravità inaudita".

È già successo - ricorda la Zanicchi - con le mascherine. Ma ci sono o ci fanno? Non voglio attaccare il governo ma davvero è una cosa che non si capisce! Ma non si vergognano? Qui non si scherza. Non si gioca con la vita delle persone". Le parole della Zanicchi sono state riprese da Matteo Salvini sul suo proflo Facebook.

