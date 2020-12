I voli di Stato usateli per far rientrare gli italiani da Londra, chiede la Lega

21 dicembre 2020 a

Ma agli italiani che adesso sono “condannati” in Gran Bretagna chi diamine ci pensa? Che cosa sta facendo il governo per loro? Parliamo di diverse centinaia di nostri connazionali che vivono e lavorano nel Regno Unito per i quali non si sta facendo nulla ai fini del loro rientro in Patria, dopo la frettolosa ordinanza di Speranza.

Da mezzanotte impossibile partire alla volta dell’Italia. E questo è francamente indegno, per una Nazione che voglia dirsi civile e rispettosa verso i propri connazionali: il deputato della Lega Zoffili denuncia che “dopo essersi pagati i tamponi, sono stati bloccati in aeroporto con in mano la carta d’imbarco, e lì abbandonati senza alcuna comunicazione ufficiale”.

La sospensione dei voli con la Gran Bretagna a causa della nuova versione del virus, è stata adottata senza tenere in considerazione queste persone, che a decine chiedono assistenza”.

Zoffili annuncia un’interrogazione urgente al Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, chiedendo come il Governo intenda affrontare la questione. “Ritengo necessario che il Ministro chieda scusa ai nostri connazionali predisponendo immediatamente voli di Stato per garantire a questi cittadini italiani il diritto al rimpatrio, facendo ogni sforzo utile per risolvere in tempi brevissimi l’ennesimo pasticcio combinato da questo esecutivo”.

