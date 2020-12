18 dicembre 2020 a

«La riunione sul nuovo provvedimento per Natale è in corso, mi auguro che oggi ci sia il provvedimento ma se non arriverà firmerò un provvedimento regionale per tutto il periodo delle feste». Così Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio e segretario del Pd. «Spero che questo capitolo si chiuda con l’approvazione di un provvedimento su tutto il territorio nazionale», aggiunge.

