Ora il governo promette ristori immediati per bar e ristoranti chiusi

Raggiunto un accordo in extremis in Cdm sulla questione ristori su cui c’è stato il pressing della ministra Iv, Teresa Bellanova. È stata inserita una norma per ristori immediati a ristoranti e bar. Un impegno, viene sottolineato da fonti di governo, che era stato assunto dall’esecutivo anche in sede di Stato-regioni.

Nell’ipotesi iniziale, un dl hoc sui ristori sarebbe dovuto slittare più avanti, ovvero essere approvato in un Cdm tra Natale e Capodanno. Ma durante la riunione di stasera la ministra Bellanova ha spinto per inserire da subito aiuti per le attività colpite dalle nuove chiusure. «Ogni decisione che assumiamo stasera deve accompagnarsi a ristori adeguati. Pari al 100 per cento. Dobbiamo saperlo», il pressing della capodelegazione Iv. Alla fine è stato raggiunto l’accordo per inserire una prima parte di ristori immediati a ristoranti e bar.

