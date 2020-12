Conte pronto ad annunciare le regole di Natale e sui social è già rivolta

18 dicembre 2020 a

a

a

"Si è appena concluso il Consiglio dei Ministri. Fra poco conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi". Il post su Facebook annuncia l'ennesima conferenza stampa di Giuseppe Conte, che finalmente spiegherà agli italiani cosa potranno fare a Natale. Il Decreto di Natale è stato approvato e prevede una serie di norme cervellotiche sugli spostamenti e le zone rosse e arancioni, la gente sta cercando di capirci qualcosa e in molti si sono già sfogati sui social contro le decisioni del governo.

Bastare scorrere i commenti sotto al post sul profilo Facebook di Giuseppe Conte per capire che aria tira. "Meno male che a ottobre ci chiudevamo in casa per essere più vicini nel periodo natalizio...... Chissà se rimaneva tutto aperto" scrive ad esempio Daniel.

In un lungo commento, Massimo fa invece il triste riepilogo dei fallimenti del governo e delle continue indecisioni: "Ma siete consapevoli della vostra inettitudine? Prevedete il cashback per incentivare lo shopping e ti lamenti se la gente fa shopping. Poi scuole aperte, anzi no, chiuse. Poi proponete di abolire il divieto di spostamento tra i comuni a Natale e Capodanno ("permettiamo di spostarsi tra comuni" cit.). Poi ci ripensate e dite di chiudere tutto. Poi ci ripensate ancora e quindi: 4 giorni chiusi, 3 aperti, poi altri 3 chiusi, poi (colpo di scena!) di nuovo aperti per altri 3. Poi fai una giravolta, poi falla un'altra volta, poi si aspetta l'estrazione del lotto per sapere quale categoria di lavoratori subirà le prossime chiusure. Però le chiese restano aperte, perché il virus è ateo convinto e non vuole farsi il segno della croce. Ormai provo solo compassione per la vostra galoppante ed evidente demenza senile".

Gli italiani, insomma, sono stufi. E Conte non ha ancora parlato...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.