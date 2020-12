Governo in tilt sul Natale. Conte appeso alla Bellanova: mistero sul vertice

16 dicembre 2020 a

La domanda aleggia da giorni: ma quando vogliono comunicare agli italiani cosa potranno o non potranno fare a Natale? Non oggi, a quanto pare. Nel governo del premier Giuseppe Conte c'è ancora incertezza sulle misure da adottare: si parla di restrizioni da zona rossa per tutto il Paese nei giorni più critici, ovvero quelli dal 24 dicembre al 7 gennaio, in ogni caso a cavallo di Natale, Capodanno ed Epifania. Ma il premier vorrebbe scongiurare il lockdown totale e il confronto nell’esecutivo è ancora aperto.

Niente di deciso, dunque, tanto che dovrebbe esserci un nuovo vertice, forse stasera, al quale dovrebbe partecipare anche la capo delegazione di Italia Viva, Teresa Bellanova che tornerà da Bruxelles. Insomma, dopo una giornata di voci non si sa neanche se e quando ci sarà un vertice di maggioranza decisivo con Conte che resta appeso alla Bellanova.

Il premier da giorni ai suoi interlocutori ribadisce le sue perplessità sulla necessità di tenere gli italiani chiusi per così lungo tempo in casa, ma l’ala rigorista - a capo ci sono i ministri del Pd Roberto Speranza e Francesco Boccia - insiste sulla possibilità di una stretta per tutti i giorni delle festività. Domani l'incontro con i governatori nella conferenza Stato-Regioni, i quali vogliono essere coinvolti direttamente e manifestano insofferenza: non ci stanno più a subire le scelte del governo senza possibilità di intervenire nel processo decisionale. Conte sulla linea "morbida" è sostenuto dal M5s e l'ipotesi di misure restrittive in vigore solo nei giorni festivi e prefestivi resta ancora possibile. Ma quando vogliono dirlo agli italiani?

