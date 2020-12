Appello di Natale a Conte, Rocco e i suoi fratelli: non sequestrate gli italiani

Antonio Siberia 16 dicembre 2020 a

Beppe (Conte), Rocco (Casalino) ed i suoi fratelli. Disperati ma non per sempre, in questi minuti in cui il Governo si arroga il potere di decidere del Natale 2020 degli italiani, come in una satrapia orientale, ci appelliamo con queste poche righe al Premier Giuseppe Conte ed al suo designator di strategie, Rocco Casalino, un Grande Fratello in questi tempi cupi di coronavirus.

Ebbene, cari Beppe e Rocco, voi state decidendo del colore, della libertà e dell’affettività del Natale degli italiani, di noi cittadini comuni. Non fate i feudatari da Medioevo, i signorotti vessatori, non ci sequestrate nella solitudine alla fine di un anno di merda, nello stesso giorno in cui molti di noi vi pagano le ultime rate delle tasse e l’Imu. Rosso o arancione (sarebbe sempre meglio il giallo), permetteteci di vedere i nostri cari, i nostri affetti per le feste. E rammentate che se questo non accadesse, ebbene i responsabili sareste voi, e solo voi. Senza speranza (anche se Speranza siete riusciti a farlo Ministro della Salute).



