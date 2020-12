Natale, chiusure e ristori: da Vespa il centrodestra unito avverte Conte

16 dicembre 2020 a

Il centrodestra unito da Bruno Vespa per la presentazione del suo ultimo libro al Tempio di Adriano. Sul tavolo l'attualità, con l'imminente lockdown di Natale. "La salute è sempre al primo posto. Ma se il governo domani vorrà proporre restrizioni da Natale all'Epifania con modello tedesco, rimborsi certo alle imprese, bene. Se invece vogliono una chiusura generalizzata già da questo fine settimana, e se il governo convoca le regioni solo per comunicare una decisione già presa non ci stiamo", ha detto il leader della Lega Matteo Salvini. "Senza contare che per mesi hanno detto quanto funzionavano bene le zone rosse, arancioni e gialle. E ora? Sulla scuola, poi, senza confronto a gennaio sarà un disastro", spiega Salvini.

Per la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni le chiusure che saranno decise dal governo dovranno "comportare rimborsi certi. Se chiudono i ristoranti alle 18 ne risente tutta la filieira, non si può rimborsare soltanto in base ai codici Ateco. Abbiamo chiesto un meccanismo più giusto e non è stato accolto. Se il buongiorno si vede dal mattino... Al governo dico: prima ci mostrate il metodo per i ristori, poi si ragiona".

Silvio Berlusconi, in collegamento telefonico, si dice d'accordo con gli altri due leader del centreodestra. "Condivido pienamente. L'emergenza si aggrava e vedo solo il teatrino della politica - ha commentato il fondatore di Forza Italia - Gli italiani vogliono sapere cosa possono fare nei giorni di festa, se le scadenze fiscali saranno sospese, se avranno i rimborsi per le loro attività. Serve che la maggioranza ascolti l'opposizione".

