La farsa continua: Conte rinvia l'incontro con Renzi. L'ira di Salvini: e 60milioni di italiani aspettano

La notizia arriva in studio mentre Barbara Palombelli sta intervistando Matteo Salvini: l'atteso incontro di maggioranza tra il premier Giuseppe Conte e il leader di Italia Viva Matteo Renzi saltato oggi, rimandato a domani mattina alle 9 slitta ancora, "alle 18 per impegni del presidente del Consiglio".

"Non è normale. Oggi non c'era Renzi, domani non c'è Conte..." commenta il leader della Lega. "Sessanta milioni di italiani dipendono da loro... Ma chiamatevi, messaggiatevi, whatsappatevi.... Se Conte e Renzi litigano sulle poltrone chiedo alla Befana di portare nella calza aria nuova, un po' di futuro", commenta Salvini.

Governo in tilt sul Natale. Conte appeso alla Bellanova: mistero sul vertice

La verifica di governo slitta ancora, dunque. Con Renzi e Conte che tengono sulle spine a vicenda. Non si terrà una nuova riunione del premier Giuseppe Conte e i capidelegazione della maggioranza in serata, come era stato ventilato nelle scorse ore. L’incontro sulle misure per il Natale è quindi rinviato. Era attesa Teresa Bellanova per un nuovo ’round’ ma IV ha fatto sapere che il prossimo appuntamento in agenda della ministra è l’incontro di domani mattina alle 9 con il premier e la delegazione di Italia Viva nell’ambito del confronto avviato con le forze di maggioranza da parte del presidente del Consiglio. Poi la sceneggiata continua. L'incontro slitta dalle 9 alle 18 di domani per impegni istituzionali del presidente del Consiglio, fanno sapere fonti di Palazzo Chigi ai renziani.

