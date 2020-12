Mes, Giorgia Meloni asfalta i grillini: mettono l'Italia all'asta per la poltrona

09 dicembre 2020 a

a

a

Svendono l'Italia in cambio di poltrone. Durissimo intervento della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, prima del voto alla Camera sulla riforma del Mes, approvata dall'aula di Montecitorio. "Il M5S può ancora decidere oggi da che parte stare, non abbiate paura delle conseguenze di una scelta coraggiosa che reputate giusta. A chi agita lo spauracchio delle elezioni anticipate, perché pensa che siete troppo attaccati alla poltrona, dimostrate che non siete in vendita. Vi ricordate i raduni oceanici del vaffa day? Ecco, questo può essere il grande vaffa day di tutti i tempi, aiutateci a mandare a casa i venduti, gli intrighi di palazzo che barattano la loro libertà per un misero tornaconto. Ci sono occasioni che non hanno prezzo", ha detto la Meloni Aula dopo le comunicazioni del premier, Giuseppe Conte, in vista del prossimo Consiglio europeo.

Oggi il M5S può ancora decidere da che parte stare. Non abbiate paura, dimostrate che non siete in vendita. Ricordate i raduni oceanici del #VaffaDay? Oggi può essere il più grande Vaffa day. Aiutateci a mandare al diavolo i venduti, gli intrighi di palazzo, i servi. #NoMes pic.twitter.com/JFE4Q0K1tb — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) December 9, 2020

Il voto poi è andato come è andato, con soli sei grillini a votare contro la risoluzione della maggioranza. E così fuori dall'aula Fratelli d’Italia d'Italia ha inscenato un flash mob dopo l’approvazione della risoluzione della maggioranza che dà mandato al presidente del Consiglio Giuseppe Conte di condurre la trattativa in Ue sulla riforma del Mes. I deputati di FdI hanno messo in scena una finta asta in cui si potevano "svendere" beni e diritti in cambio di "poltrone di 5 stelle". "Abbiamo inscenato una finta asta per denunciare l’ennesimo tradimento perpetrato ai danni degli italiani vista la riforma che comporterebbe probabilmente l’obbligo di ristrutturazione del debito", ha commentato la presidente Giorgia Meloni. "È un tradimento indegno da parte dei 5 stelle che ci consegnano ai nemici dell’Italia".

Giorgia Meloni e l'intervista tagliata, Report è la nuova Bibbia della sinistra

Stanno mettendo l'Italia all'asta per salvare le loro poltrone. #NoMes pic.twitter.com/QcPzco1p5J — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) December 9, 2020

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.