Mes: Meloni, 'tradimento M5S, vendono e svendono dignità e risparmi italiani'

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Un tradimento indegno per chi aveva fatto promesse rivoluzionarie. Dalla sinistra ce lo saremmo aspettato, speravamo che il Movimento 5 stelle facesse un'altra scelta, non l'hanno fatto. Si consegnano anche loro ai nemici dell'Italia, che pur di mantenere la propria poltrona vendono e svendono tutto, dalla dignità ai risparmi degli italiani". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, in un flash mob davanti Montecitorio al termine delle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.