Matteo Salvini non si spaventa per gli insulti di Roberto Saviano e lo immortala sulla propria pagina Fb: “Povero, triste ometto. Con tutto l’odio che ha in testa avrà anche sonni agitati”.

Saviano era andato in televisione da Formigli a dare del bastardo al leader della Lega e alla presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

