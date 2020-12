Cittadinanze sì, cantieri no. Così Salvini sfotte la De Micheli

04 dicembre 2020 a

«Per sbloccare i cantieri non serve telefonare alla ministra De Micheli. Per sbloccare una cittadinanza invece la telefonata può servire». Lo dice in una nota il leader della Lega Matteo Salvini che non può fare a meno di lanciare una frecciatina nei confronti del ministro dei Trasporti. Nelle indagini sull’esame «farsa» di italiano dell’attaccante Luis Suarez sono emersi «contatti tra il dirigente Fabio Paratici e il ministro Paola De Micheli, la quale ha ammesso di aver procurato all’amico d’infanzia Paratici il contatto di Bruno Frattasi, capo di gabinetto del ministero dell’Interno.

