Seconda ondata colpa di scuole e trasporti. La Meloni attacca il governo

«Tutti sanno che il ritorno del covid non è figlio di quanto accaduto questa estate. È figlio della riapertura delle scuole e del ritorno sui mezzi pubblici e sui posti di lavoro, rispetto ai quali il governo non ha fatto assolutamente niente. Noi abbiamo fatto decine di proposte per prevenire la seconda ondata: se ci avessero dato ascolto la situazione sarebbe stata decisamente migliore e siamo sempre pronti a mettere queste proposte a disposizione degli italiani». Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ai microfoni del Tg5.

«Noi abbiamo sempre fatto la nostra parte per dare una mano all’Italia - ha aggiunto - è questa maggioranza che non è mai stata interessata ad ascoltare le nostre proposte e quando ha fatto finta di voler collaborare lo ha fatto solo nel tentativo di separare l’opposizione e divaricarla. Non ci è riuscita: il centrodestra è compatto sull’immigrazione e sarà compatto anche sul Mes».

