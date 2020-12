Giorgia Meloni non ha dubbi: "La soluzione migliore è tornare al voto"

04 dicembre 2020 a

a

a

La migliore soluzione? "Tornare al voto". E' quanto si augura Giorgia Meloni rispondendo alla domanda del Tg5 sulla richiesta di dimissioni del governo.

«Per Fratelli d’Italia la soluzione migliore è sempre il voto dei cittadini. - ha detto la leader di Fratelli d’Italia - In ogni caso penso che non potrebbe mai andare peggio di quello che stiamo vedendo in questi giorni con Giuseppe Conte e il suo governo. Gente che invece di occuparsi di un’Italia in ginocchio spende ore, ad esempio, per favorire una maggiore immigrazione clandestina. È davvero oltre ogni misura, poi, vedere un Presidente del Consiglio convocare conferenze stampa, costringendo milioni di italiani a seguirle per scoprire i propri diritti, ed usarle per rivendicare questioni personali».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.