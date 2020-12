L'Aria Che Tira, Alessandra Ghisleri svela la verità su italiani e vaccino anti Covid: "Temono di diventare cavie"

03 dicembre 2020 a

Il coronavirus? Il timore degli italiani non è beccarsi la malattia ma è inocularsi il vaccino anti-Covid 19 a tempo record. La sondaggista di Euromedia Research Alessandra Ghisleri a L'aria che tira, su La7. svela la grande paura: "Monitoriamo la popolazione italiana, da luglio è cambiato l'atteggiamento e ora sono più incerti, molti ci dicono che manca la trasparenza, che non sanno nulla. Forse la paura va nel diventare noi stessi cavie di un sistema che non è stato sufficientemente spiegato". La sondaggista ospite in collegamento con Myrta Merlino ha spiegato: "Gli italiani sono più incerti, hanno paura di diventare loro stessi cavie di un sistema".

