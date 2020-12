Montezemolo torna in campo e fulmina Conte

03 dicembre 2020 a

Dopo l’avventura senza lieto fine di «Italia Futura», torna in campo Luca Cordero di Montezemolo. Due giorni fa l’ex presidente della Ferrari è ricomparso in tv, nella trasmissione «Di Martedì» su La7. Non ha risparmiato critiche al governo Conte. «Sono preoccupato perché noi già prima del Covid non avevamo assorbito la crisi del 2008-2011 e quindi il divario rischia di allargarsi», ha detto. Poi ha aggiunto: «Sono preoccupato di vedere un governo che parlando di stabilità rischia di diventare invece un governo della paralisi. Queste sono le cose che mi preoccupano molto».

Ha attaccato anche la maggioranza che sostiene l’«avvocato del popolo»: «Intanto da diverse settimane sembra che il problema numero uno in questo Paese sia il rimpasto. Io - ha sottolineato - non voglio entrare in questioni politiche dico però che qui noi dobbiamo pensare al futuro. Io mi sto impegnando moltissimo e spero che anche il mondo imprenditoriale lo faccia sul tema della povertà educativa».

