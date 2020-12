"Una follia con i soldi degli italiani". Conte fatto a pezzi da Floris, cosa gli dice Montezemolo

02 dicembre 2020 a

a

a

Trecento funzionari, sei manager, i ministeri di Roberto Gualtieri e Stefano Patuanelli e sopra il "piramidone" lui, il premier Giuseppe Conte. Giovanni Floris a Dimartedì mostra l'ipotesi di task force per il Recovery fund dell'Europa e Luca Cordero di Montezemolo affonda l'ultima infornata di consulenti del governo.

"Io la vedo come una follia, in un Paese in cui si continua a parlare di eccessiva burocrazia, nelle aziende si tagliano livelli gerarchici per avere meno gente che prende decisioni e per essere più rapidi. Qui si fa il contrario tra l'altro con il rischio di grandi conflitti di interessi di due governi paralleli", ha detto il manager e imprenditore. "Decidono i ministri e se non lo fanno si cacciano. Non si può fare una struttura di questo tipo in un momento del genere, abbiamo già pagato commissioni ed esperti", dice Montezemolo lanciando una bordata a Giuseppi. Di seguito e a questo link il video di La7.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.