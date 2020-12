Capodanno col coprifuoco alle 22. Ecco la nuova bozza del Dpcm di Natale

03 dicembre 2020 a

Capodanno col coprifuoco dalle 22 alle 7 del mattino. E ritorno delle superiori sui banchi di scuola dal 7 gennaio. Sono alcune delle misure contenute nel nuovo Dpcm di Natale ora al vaglio delle Regioni prima dell'approvazione deifnitiva. «Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo, nonché dalle ore 22 del 31 dicembre 2020 alle ore 7 del 1 gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute». È quanto si legge nella bozza del nuovo Dpcm. «È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi», prevede ancora il testo.

Ecco il capitolo scuola. «Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata e che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 50 per cento della popolazione studentesca sia garantita l’attività didattica in presenza». È quanto prevede la

bozza del dpcm che il governo si appresta a emanare. Tutte le norme previste dal Dpcm resteranno in vigore fino al 15 gennaio. «Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 dicembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, e sono efficaci fino al 15 gennaio 2021, salvo quanto previsto al comma 3». È quanto prevede la bozza del nuovo dpcm per la gestione dell’emergenza covid. «Le disposizioni delle ordinanze del ministro della Salute 19, 20, 24 e 27 novembre 2020 - si legge ancora - continuano ad applicarsi fino alla data di adozione di una nuova ordinanza del predetto ministro, e comunque non oltre il 6 dicembre 2020». La bozza prevede anche che le disposizioni del decreto «si applicano alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione».

