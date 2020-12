Oltre il ridicolo, tra Dpcm insensati e urla di maggioranza: basta!

Francesco Storace 03 dicembre 2020 a

Il cenone di fine anno in camera d’albergo non si era mai sentito. Eppure anche questo passa il convento del governo Conte, alle prese con misure che paiono davvero incomprensibili. C’è da restare basiti nella confusione che si fa sulle famiglie italiane, su festività cristiane (e non solo) diventate un veicolo di morte. Ministri che litigano con capogruppo di maggioranza in riunioni con urla lancinanti (fatele a distanza la prossima volta). La domanda è: ma è davvero questa la maggioranza che ci deve portare fuori dalla pandemia? Verrebbe da dire: approfittate del Mes, scannatevi e andatevene subito a casa. Qualunque cosa accada sarà meglio di voi.

