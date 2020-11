Ristoranti chiusi a Natale e Santo Stefano, spostamenti tra le Regioni solo per residenti. Ecco le nuove regole

La lunga trattativa nel governo. Il coprifuoco resta alle 22, negozi aperti fino alle 21 per evitare assembramenti. Attesa per il Dpcm

Ristoranti chiusi sia il 25 dicembre che il giorno di Santo Stefano, mentre negli altri giorni resta il limite orario delle 18 nelle zone "gialle" e la totale chiusura nelle zone arancioni e rosse. Spostamenti tra le Regioni - di qualsiasi colore esse siano - limitati ai soli residenti che devono tornare a casa. I negozi invece resterebbero aperti fino alle 21 per evitare assembramenti. Resta il coprifuoco dalle 22 alle 6. Prevista la quarantena al rientro da trasferimenti transfrontalieri.

Sono questi, a quanto si apprende da fonti di maggioranza, gli orientamenti che starebbero emergendo in seno al governo in vista del prossimo Dpcm che dovrebbe regolare le limitazioni anti-Coronavirus nelle festività natalizie. La trattativa è in ogni caso destinata a proseguire ancora a lungo con i ministri che in queste ore starebbero affrontando il tema delle scuole.

