"La domenica vada a catechismo". Caos scuola, furia Lega sulla De Micheli

Dopo la messa anticipata di Natale anche le lezioni di domenica. Un po' di catechismo non farebbe male al governo. "Il governo, col prossimo Dpcm, pensa di riaprire le scuole dopo il 6 gennaio. Ma la ministra De Micheli ha fatto di più: è andata oltre. Per evitare il rischio-assembramenti, ha proposto addirittura lo studio anche la domenica (che ne pensa la sua collega Azzolina, ministra dell’Istruzione?). Da un ministro dei Trasporti ci si aspettano idee e risposte serie sugli assembramenti, non questi spot", dichiara l’europarlamentare della Lega Simona Baldassarre.

A scuola anche sabato e domenica. La De Micheli scarica tutto sulla Azzolina

"E mi meraviglia che non pensi agli italiani, che la domenica hanno tutto il diritto di stare in famiglia. Le scuole aperte la domenica, infatti, sono di fatto un attacco alla famiglia, già massacrata dalla crisi economica, dovuta all’emergenza pandemica e dalle scelte inefficaci di Palazzo Chigi. Un consiglio: la ministra De Micheli, la domenica vada, piuttosto, a lezione di catechismo", scrive la leghista che alla ministra spiega: "Il terzo Comandamento dice 'ricordati di santificare le feste', non la scuola. Dopo i consigli domestici di Conte ('niente baci, niente abbracci e cenoni') e l’anticipo di due ore della nascita di Cristo, è ora di dire basta".

A scuola di pomeriggio e nel weekend? De Micheli bocciata dai presidi: pensi ai trasporti

