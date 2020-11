Storace: "A Roma voterei un sindaco che usa il lanciafiamme a Termini"

25 novembre 2020 a

a

a

Dopo l'ultimo video postato da Salvini sull'aggressione di due migranti nei confronti di alcuni ristoratori romani, scende in campo il vicedirettore del Tempo, Francesco Storace, che sul sito 7Colli, chiede misure forti contro l'immigrazione e la delinquenza nella zona di Roma Termini. "Voglio un sindaco col lanciafiamme - scrive Storace - Sì, altro che De Luca. A Roma serve uno che non abbia paura e che cominci a far pulizia a partire dalla Stazione Termini".

Il governo è, invece, impegnato a controllare e tenere sotto controllo gli italiani. E Roma è abbandonata a se stessa. "Ma Roma è Roma e c’è davvero bisogno di rispettarla finalmente - prosegue Storace - Perché è inaccettabile dover essere costretti ad aver paura circolando in alcune zone, a partire proprio da Termini. Ma dobbiamo rifiutare la rassegnazione e prima o poi toccherà proprio ai cittadini poter scegliere chi li libererà dalla delinquenza d’importazione. Che già quella nostrana è insopportabile di per sé".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.