Matteo Salvini contro la Raggi: la verità su Roma. Pronto il siluro della Lega alla sindaca

“Altro che manutenzioni stradali, nuovi autisti Atac e sgombero dei campi rom: la Raggi racconta una città che non c’è". In un post il leader della Lega Matteo Salvini demolisce la sindaca di Roma. "La realtà è fatta di strade oscene, insicurezza, caos nei trasporti e la stazione Termini abbandonata con troppi lavoratori della zona che rischiano il posto" denuncia mentre rassicura sul candidato che correrà per il Campidoglio: "A casa questi incapaci, restituiamo speranza e dignità a Roma: la Lega ha le idee chiare su sindaco, squadra e futuro, avanti veloci!”.

