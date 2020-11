Nuovo Dpcm in arrivo: spostamenti, negozi, parenti e cenoni. Tutte le regole

25 novembre 2020 a

Il governo sta mettendo a punto il dpcm in vista del Natale per ridurre le restrizioni attualmente in vigore e, al tempo stesso, assicurarsi che la curva dei contagi non riprenda a correre. Oggi il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha in programma un incontro con i ministri e i capidelegazione della maggioranza per tirare le somme. Bisogna valutare se limitarsi ad un solo provvedimento che resti in vigore dal 3 dicembre al 2 gennaio, o se sia opportuno prevedere delle ordinanze maggiormente restrittive da far scattare se la situazione dovesse peggiorare. L'idea è quella di vietare comunque lo spostamento tra Regioni e di prevedere regole ad hoc per gite, seconde case e cenoni.

Vietato "sconfinare"

Speranza è orientato a non percorrere la strada di una liberalizzazione degli spostamenti anche se tutte le Regioni dovessero tornare gialle. Anche se si stanno studiando acune deroghe.

Seconde case

Si valuta se permettere di raggiungere le seconde case. Una decisione al momento difficile da prendere, tanto che sia Speranza che Conte attendono il prossimo parere del Cts anche alla luce dell'andamento del monitoraggio epidemiologico.

Parenti stretti

Una delle deroghe che potrebbe vedere la luce è quella del "ricongiungimento dei parenti stretti" per trascorrere insieme le Feste. Ma chi sono questi familiari. Ovviamente genitori e figli, coniugi ma anche partner conviventi. A prescindere se le persone interessate hanno o meno domicilio nell'abitazione dove ci si trova.

Esercizi commerciali

I negozi dovrebbero poter chiudere alle 22 a patto che adottino un sistema di ingressi scaglionati. Dovrebbero poter aprire con più facilità anche i centri commerciali.

Bar e ristoranti

E' uno degli aspetti più controversi su cui si sta ancora dibattendo. Inizialmente si era pensato di prolungare l'orario di aperture anche dopo le 18. Ma le resistenze nella maggioranza e tra gli scienziati sono molte. L'orario potrebbe essere allungato di qualche ora, ma non è detto.

Coprifuoco allungato

Dal momento che i negozi potranno restare aperti, anche il coprifuoco dovrebbe essere allungato. Con l'intenzione di portarlo almeno a dopo la mezzanotte per il giorno di Natale e per l'ultimo dell'anno.

