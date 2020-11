Salvini faccia a faccia con il manager di Amazon: "Tutela delle imprese italiane"

25 novembre 2020 a

Matteo Salvini va avanti nella sua battaglia contro quella che considera "concorrenza sleale", così annuncia che domani incontrerà il capo di Amazon in Italia. "Dopo le nostre proposte degli ultimi giorni, domani alle 16.30 avrò un confronto con il country manager di #Amazon - spiega il leader dela Lega - Ribadirò le nostre posizioni di tutela per prodotti, negozi e imprese italiane Raccolgo vostre domande e esperienze, sia da imprenditori che da utilizzatori" .

Salvini ricorda: "Io sono un liberale, non è una battaglia contro il progresso. Ma tutti devono rispettare le stesse regole. Le grandi multinazionali straniere devono rispettare tutte le regole che rispettano i negozi e le aziende italiane. Noi non vogliamo boicottare nessuno. Non è una battaglia contro Amazon, l’e-commerce, però chiediamo parità di condizioni: le aziende italiane pagano 100, anche le multinazionali devo pagare 100. Sono contro lo schiavismo, lo sfruttamento e la concorrenza sleale".

