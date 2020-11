Natale con Skype e regali su internet, Matteo Salvini contro l'ultima follia. E fa a pezzi il virologo Galli

19 novembre 2020 a

A Natale come mi organizzo? Con Skype. E' la risposta di Massimo Galli, il direttore di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano che in collegamento con la trasmissione Fuori Del Coro spiega: "Sarà un Natale in tono minore ma il Covid non ci lascia alternative, i regali vediamo di comprarli su internet". Pronta la risposta di Matteo Salvini, tra gli ospiti del programma condotto da Mario Giordano che appena prende la parola commenta: "Posso dire che quello che abbiamo sentito all'inzio della trasmissione mi fa inorridire? Manca più un mese a Natale, possono lasciare ai nostri bambini il sogno di stare con i nonni? E' normale che un virologo vada in tv a dire fate il Natale su Skype e comprate i regali su Amazon? Così desertifichiamo le nostre città".

